«التعليم» تتيح نماذج اختبارية لامتحانات منتصف العام للصف الأول الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج استرشادية واختبارية لطلاب الصف الأول الثانوي لجميع المواد الدراسية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، للتدريب على امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 المقرر أن ينطلق يوم 11 يناير الجاري وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا.

أهم الأسئلة والاختبارات لأولى ثانوي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، ملخص مواد تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي تتضمن «ملخصا للمادة الدراسية وأهم المفاهيم والأسئلة ونماذج اختبارية» علي مقرر الفصل الدراسي الأول لتدريب الطلاب على امتحانات نصف العام.

ويستطيع طلاب أولى ثانوي مراجعة المادة من خلال الدخول عبر الرابط، والتدريب على حل الأسئلة كبروفة قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومراجعة أهم المفاهيم والقوانين في كل مادة.

مراجعة لطلاب أولي ثانوي جميع المواد

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الأسئلة والمراجعات والمفاهيم جرى إعدادها بيد أفضل الكوادر التعليمية المتميزة، ومنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب والتخفيف عن كاهل الأسرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات الحصول على المراجعات والملخصات والاختبارات التجريبية، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية: المرحلة الثانوية.

- اختيار السنة الدراسية «أولى أو تانية ثانوي».

- اختيار الفصل الدرسي: الترم الأول أو الترم الثاني.

- اختيار نوع المحتوي: «الكتاب، دليل الطالب، الملخصات وأهم الأسئلة الاختبارات التجريبية».