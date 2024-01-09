غلق 319 منشأه طبية خاصة تعمل دون ترخيص في الشرقية خلال عام 2023

أغلقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية 319 منشأه طبية خاصة تعمل بدون ترخيص خلال عام 2023.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إن إدارة العلاج الحر شنت عدة حملات لإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت الطبية الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز العلاج الطبيعي للتأكد من حصول أصحابها على التراخيص اللازمة حرصا على صحه وسلامة المواطنين.

غلق 319 منشأة طبية

وأكد وكيل وزاره الصحة قيام إدارة العلاج الحر خلال عام 2023، بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة لعدد من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة للـتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها ورصد أي مخالفات أسفرت عن غلق 319 منشأة طبية خاصه تعمل بدون ترخيص وتحرير 719 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 استصدرت إدارة العلاج الحر بالمديرية 317 ترخيصا للمنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة منها 133 عيادة طبية و82 عيادة أسنان و18 مركزا طبيا و11 عياده تخصصية، بالإضافة إلى 20 مركز علاج طبيعي، وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.