«العلاج الحر» بالدقهلية تقرر غلق 11 منشأة صحية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها المرور على 142 منشأة طبية، تشمل نحو 32 عيادة خاصة، و16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة، إلى جانب 18 مركزا ومعملا، من بينها 12 مركزا ومعمل غير مرخص.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأوضح «مكين»، في بيان، أن الحملات جاءت في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 4 منشآت طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 11 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 14 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف «فؤاد»، أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 42 منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.