«العلاج الحر» بالدقهلية توصي بغلق 11 منشأة طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الشباب بمحافظة الدقهلية، قيام إدارة العلاج الحر بشن حملات على المنشآت الطبية بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وأوصت بغلق 11 منشأة مخالفة.

حملات على المنشآت الطبية

وأشار «مكين»، في بيان له، أن الحملات جاءت في ظل للتزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة بصحة الدقهلية استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 152 منشأة طبية، تشمل 5 مستشفيات وعيادات تخصصية، فضلاً عن 18 مركزا طبيا ومعملاً، بينها 11 مركزا ومعملا دون ترخيص.

18 منشأة طبية دون ترخيص

وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 18، فيما تم رصد منشأتين مخالفتين لاشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 8 إنذارات واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11 منشأة مخالفة وإعادة فتح 10 أخرى.