«العلاج الحر» بالدقهلية: إصدار تراخيص لـ72 معملا ورفض طلبات 16 منشأة أخرى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الموافقة على إصدار تراخيص لـ 72 معملا، ورفض ترخيص 16 معملا آخر، لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

معاينة 98 معملا في 10 مراكز بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من مديرية الصحة بالدقهلية، كشف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 98 معملاً بنطاق 10 مراكز على مستوى محافظة الدقهلية، وهي «المنصورة، أجا، السنبلاوين، تمي الأمديد، شربين، المنزلة، المطرية، الجمالية، طلخا، نبروه».

عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية

ولفت «فؤاد» إلى أن عمل اللجنة امتد في بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل، حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.