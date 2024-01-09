وزيرة الخارجية الألمانية: الصحفيون في قطاع غزة يتعرضون لخطر كبير

وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التعازي لقلبية لكل من فقد أي فرد في أسرته جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة أن كرامة الإنسان لها نفس القدر من الأهمية، والصحفيين بغزة يتعرضون بصورة كبيرة للغاية للخطر، ولكن عملهم ضروري في الوقت الراهن، مشيدة بعملهم الباسل والشجاع والجريء في ظل الظروف الصعبة.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري سامح شكري، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه يجب وضع حد لهذه الحرب والصراع في المنطقة بأكملها، ويجب أن يكون هناك آفاق مستقبلية للأطفال في غزة وللشباب، لذلك من الضروري تبادل وجهات النظر فيما بيننا لكي نصل إلى معا إلى طريق للأهداف المشتركة.

وأكدت على ضرورة عمل فترات للهدن الإنسانية لتهدئة الأوضاع المأساوية في غزة بهدف وقف إطلاق النار على المدى الطويل، مضيفة «يجب علينا ألا نغفل عن أن المواطنين في غزة يتعرضون لمأساة حقيقية».