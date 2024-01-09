كاتب صحفي: أمريكا تدعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وماديا ومعنويا في حرب غزة

قال الكاتب الصحفي طارق السنوطي، إنّ الصحف العالمية ووكالات الأنباء تهتم بشكل كبير جدا بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

تصريحات بايدن هدفها الحفاظ على شعبيته

وأضاف «السنوطي»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلق دائمًا تصريحات لا تقدم ولا تؤخر، فهي تستهدف الاستهلاك المحلي، فهو يريد أن يكسب شعبية داخلية بعد أن خسر كثيرا نتيجة مواقفه المتخاذلة وغير المتوازنة تجاه العدوان الإسرائيلي، لأنه داعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

أمريكا توفر الآلة العسكرية لإسرائيل

وتابع الكاتب الصحفي: «ما يتردد وما يقوله بشأن سعيه للضغط على دولة الاحتلال لإخراجها من قطاع غزة مجرد تصريحات إعلامية فقط لتهدئة الداخل الأمريكي، ولكن الواقع الفعلي يقول إن أمريكا لا تمارس أي ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها المدمر على قطاع غزة، ولكن أمريكا توفر الآلة العسكرية لإسرائيل وتدعمها معنويا وماديا وعسكريا».