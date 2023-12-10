بهاء الدين أبو شقة يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بإحدى المدارس بمنطقة الدقي.

وقال «أبو شقة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المشاركة في انتخابات الرئاسة حق وواجب على كل مواطن أن يشارك بالعملية الانتخابية، ويجب على المواطن أن يشارك في صناعة مستقبله، وتفويض الرئيس القادم في شئون البلاد.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أنّه يجب على المواطنين انتخاب منه له قدرة على تحقيق الأمن والأمان للمصريين جميعا، داعيًا المواطنين على أن يشاركوا جمعيا لتقديم مشهد حضاري.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.