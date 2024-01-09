ما مرض الملاريا وأعراضه؟.. مصر تقترب من خلوها منه

كشف تقرير رسمي صادر من وزارة الصحة والسكان عن قرب إعلان مصر خالية من مرض الملاريا بعد تقديم الوزارة ملف كامل من الملاريا للحصول على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية، وتستعرض «الوطن» معلومات عن مرض الملاريا وأعراضه، بحسب وزارة الصحة.

أعراض مرض الملاريا

- مرض الملاريا هو مرض تسببه طفيليات البلازموديوم، وينتقل إلى الأشخاص من خلال لدغات بعوضة الأنوفيلة المصابة.

- تظهر الأعراض في غضون من 10 أيام إلى 15 يومًا عقب التعرض للدغة ببعوضة حاملة العدوى.

- الأعراض تكون خفيفة لدى بعض الأشخاص خصوصًا مع الأشخاص الذين أصيبوا بالملاريا من قبل، وقد يتعرض بعض المصابين للوفاة.

- الأعراض تتضمن الحمى، والقشعريرة، والصداع، والغثيان والقيء، وألم البطن، وألم في المفاصل.

- مرض الملاريا لا يعتبر مرضا معديا بمعنى لا ينتقل من شخص إلى آخر، ويتم العلاج في حال الإصابة داخل المستشفيات عن طريق تناول بعض الأدوية التي يتم وصفها من قبل الطبيب للمريض.

خلو مصر من فيروس سي

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلو مصر من فيروس سي خلال العام الماضي، وأصبحت مصر أول دولة في العالم تحصل على الشهادة الذهبية بسبب استكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنّ مصر من الدول الأولى التي تلتزم ومستمر في تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين من خلال المبادرات الصحية والحملات التطعيم التي تقوم بها من فترة إلى الأخرى.