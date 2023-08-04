تنظيم دورة تدريبية لأطباء «حميات» دسوق وكفر الشيخ حول مرض الملاريا

نظمت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة الطب العلاجي، وإدارة الحميات، دورة تدريبية لأطباء مستشفى حميات كفر الشيخ، ومستشفى حميات دسوق، ومسئولي الملاريا بالإدارات الصحية على مستوى المديرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف وبحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

تدريب 35 طبيبا وصيدليا ومسؤول ملاريا

وقام الدكتور أحمد البري، مدير إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، بتدريب الحضور، والبالغ عددهم 35 طبيبا وصيدليا ومسؤول ملاريا، كما تم خلال الدورة شرح بروتوكول العلاج الخاص بمرض الملاريا، وتم عقد تدريب عملي على أشكال الطفيل تحت الميكروسكوب.

حضر الدورة الدكتور محمود عبد الوهاب، مدير إدارة الملاريا، والدكتور أيمن أبو الخير، نائب مدير إدارة الحميات، والدكتور محمد علام، نائب مدير إدارة الملاريا، والدكتور أحمد الليبيشي، من إدارة الحميات، والدكتور إسلام صبحي، من إدارة الملاريا.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة أماني القرش، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، أنّ هذه الدورة كانت ثمرة التعاون المشترك مع إدارة الطب العلاجي، متمثلة في الدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، وإدارة الحميات، متمثلة في الدكتور محمود العطار، مدير إدارة الحميات.

أهمية التدريب المستمر للأطقم الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية التدريب المستمر للأطقم الطبية، للبقاء على إطلاع بأحدث المتغيرات التي تطرأ على الساحة الصحية، ولمواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع الصحي عالميا، سواء في أساليب التشخيص، أو طرق العلاج، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمواطن بأعلى جودة ممكنة.