«مكافحة الملاريا» تشن حملة مكبرة في القنطرة شرق بالإسماعيلية (صور)

شن قسم الملاريا في مركز ومدينة القنطرة، شرق اليوم السبت، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالإسماعيلية، حملة مكبرة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن حملاتها خلال الفترة الحالية لمنع انتشار الأمراض.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي، أن الحملة استهدفت مكافحة القوارض والحشرات الزاحفة، ورش البرك عن طريق المقاومة الأرضية لليرقات بمنطقة عزبة الغطوس بنطاق مدينة القنطرة القديمة.

حملة لرفع المخلفات والقمامة

ووجهت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية بشوارع التحرير والاستقلال والجيش والثورة وأسيوط والعريش والمعهد الأزهري ومنطقة سوق الأربعاء التابعين للمدينة القديمة.

وقال محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، إن المحافظة تستهدف خلال الفترة الحالية رفع كل تجمعات القمامة والمخلفات لمنع انتشار القوارض أو الحشرات الناقلة للأمراض في أي من القرى والمراكز.

وأضاف أن الحملة مستمرة بشكل يومي، مع المتابعة اليومية مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم حول أماكن تجمع القمامة والعمل على رفعها بشكل عاجل بالتعاون بين الشبكة الوطنية للطوارئ والوحدات المحلية.