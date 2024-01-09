«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل مرشح للعمودية بقرية في الدقهلية 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصحف بشأن واقعة مقتل أحد المرشحين للعمودية بالدقهلية، حيث تبيّن أنه بتاريخ 12-10-2023 تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبال جثة أحد المرشحين لعمودية إحدى القرى بدائرة المركز إثر إصابته بطلق ناري.

بالفحص وبسؤال والده وشقيقه قررا بأنّه حال سير المتوفى بالقرية محل إقامتهم، شاهد عاطل له معلومات جنائية وعامل مقيمان بدائرة المركز حال التشاجر لخلافات بينهما، وحال تدخله لفض المشاجرة أطلق العاطل عيارا ناريا تجاهه من (طبنجة) كانت بحوزته فأودى بحياته.

وجرى ضبط مرتكبي الواقعة في حينه وبرفقتهما أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، وبحوزتهم «2 بندقية آلية – 2 طبنجة إحداهما المُستخدمة في الواقعة - 14 خزينة آلي – 263 طلقة نارية مختلفة الأعيرة»، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.