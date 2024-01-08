«الداخلية»: ضبط عصابة تصنيع المخدرات في الجيزة وكفر الشيخ

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم في تصنيع وترويج المواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس «الشابو» وعقار الترامادول المخدر وترويجها على عملائهم، متّخذين من نطاق محافظتي الجيزة وكفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضبطت أجهزة الأمن 7 من العناصر الإجرامية، لهم معلومات جنائية، في نطاق محافظتي الجيزة وكفر الشيخ، وبحوزتهم كمية لمخدر الآيس وزنت 3200 كيلوجرام، وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومواد خام وأدوات ومعدات المستخدمة، في التصنيع، وميزان حساس، وكمية لمخدر الحشيش.

واعترف المتهمون بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في نطاق محافظتي الجيزة وكفر الشيخ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.