نائب محافظ القاهرة: تجهيز معرض مفتوح لعرض منتجات قرية الفواخير

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم،نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماع مع أعضاء لجنة الفواخير لبحث اخر مستجدات أعمال التطوير و التقنين وتحصيل المتأخرات في اطار مشروع تطوير قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة واتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بصناعة الفخار وتطويرها وجعل المشروع منطقة مزار وجذب سياحي عالمي مع توفير كافة الخدمات والانشطة اللازمة للنهوض بصناعة الفخار دون الاخلال بالبيئة .

موقف الفواخير

وأكدت نائب محافظ القاهرة على مناقشة اخر مستجدات أعمال اللجنة حول موقف الفواخير بشأن القرار 990 لسنة 2021 بشأن تسكين الفواخير وخاصة الفواخير التي لم تبت فيها اللجنة إلى جانب مناقشة موقف ادخال المرافق وأعمال التطوير لعدد 152 فاخورة وتجهيز عدد من العقود النهائية لاعتمادها وتحصيل كافة المتأخرات .

ووجهت نائب المحافظ بسرعة انهاء التعاقدات لباقي الفواخير وتذليل كافة الصعوبات التي تحيل الاعمال وسرعة التوجيه بإخلاء الفواخير المتعدى عليها و متابعة كافة مديونيات ومتأخرات التحصيل، كما ناقشت اللجنة موقف التعديات والاشغالات داخل القرية حيث وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووقف مثل هذه التعديات و التصدي لمثل هذه المخالفات .

أفران صديقة للبيئة

و فيما يخص الافران الصديقة للبيئة داخل قرية الفواخيرو اجمالي عدد االأفران بالقرية 116 فرن منهم 83 فرن صغير و33 فرن كبير، اوضح العميد ماجد فوزي،مدير مشروع الفواخير، انه تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد من الافران بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لحل المشاكل الخاصة بأهل الحرفة وتم تسليمهم لأصحاب الفواخير حيث أسهمت تلك التعديلات في توفير استهلاك الغاز بنسبة 25% .

مراحل التطوير

كما استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مراحل التطوير التي تمت بالقرية و انشاء المعرض الدائم على مساحة 600 متر مربع تقريبا وافتتاح مدرسة الفواخير لتعليم مهنة الفخار والخزف والحراريات للأجيال الجديدة بلمسة تكنولوجية حديثة، كما تم الانتهاء من المسجد و جاري انشاء دورات للمياه وبازارات عددها 42 باكية بسور القرية و مطاعم ،كما أعلنت نائب المحافظ أنه جاري التجهيز لعمل معرض مفتوح كرنفال يضم أعمال المتميزين من فناني قرية الفواخير و المثلثة بالفخاريين يتم خلاله افتتاح المحلات والمقرر اقامته خلال شهر أبريل القادم .