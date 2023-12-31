رئيس حي مصر القديمة يتفقد أعمال تطوير محور الفسطاط وقرية الفواخير

تفقد اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، قرية الفواخير بمنطقة التطوير على محور الفسطاط، لمتابعة سير العمل بها من تطوير وإعادة تخطيط للمنطقة، وذلك في إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لتلك المنطقة، والحرص على استكمال الأعمال بقرية الفواخير، لتصبح مواكبة لأعمال التطوير، وإظهار الشكل الحضاري لها.

جولة داخل قرية الفواخير

وطالب بإظهار قرية الفواخيرفي أحسن صورة، لما تمثله من مكانة في أعمال التراث من صناعة الفواخير، والنحت، مؤكدا أن تلك الزيارات الميدانية تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل والرقابة والمتابعة، لضمان نجاح العمل بشكل عام.

مبادرة الفحص الطبي

وشهد حي مصر القديمة انطلاق مبادرة الفحص الطبي الشامل للأطفال المقيمين بدور رعاية الأيتام، إذ أطلقت مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ومشاركة لحنة حماية الطفل بالحى برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، مبادرة للفحص الطبي الشامل بعدد من دور رعاية الأيتام بنطاق الحي.