نائب محافظ القاهرة: تحسين الهوية البصرية على الطريق الدائري في 5 أشهر

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار العمل على تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بنطاق أحيائها في إطار رؤية الدولة نحو تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنها تطوير الطريق الدائري بقطاع شرق النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ، بحضور اللواء عبدالناصر رضا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والمهندس أشرف فوزي بجامعة عين شمس، واللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، واللواء عبدالتواب محمد، رئيس حي دار السلام، واللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس حي البساتين، و المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، لبحث أعمال التطوير وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

المشروعات القومية

أشارت المهندسة جيهان عبدالمنعم إلى أن جميع الأجهزة المعنية لا تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وفق الجدول الزمني المحدد في ظل نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات البنية التحتية والخدمات مما يساهم في تحقيق نقلة حضارية بمختلف قطاعات التنمية.

رفع كفاءة المباني وتحديد أماكن الإعلانات واللوحات

وأكدت نائب المحافظ أن مدة إنجاز المشروع خمسة أشهر، وذلك في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 6 كيلومتر وعلى جانبي الطريق الدائري من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي، كما تعرفت نائب المحافظ من الشركة المنفذة على مكونات المشروع والأعمال المقترح تنفيذها، وفقا للتصميم المعتمد لتشمل رفع كفاءة مباني وعقارات وأعمال لاند سكيب وتركيب واجهات إعلانية ولوحات مضيئة، وبانرات تعبر عن الهوية المصرية وحضاراتها من خلال عرض تقديمي.

وأوضح ممثلو الشركة المنفذة بأنه تم اعتماد التصميم للتنفيذ وألوان الدهانات وأماكن البانرات، وغيرها من الأعمال التجميلية، حيث تم عمل محاكاة على الطبيعة لعدة نماذج لما سيتم تنفيذه بطول الطريق وفقا للتصميم المعتمد من جامعة عين شمس وبالتنسيق مع محافظة القاهرة.

تطوير الطريق الدائري

وأشارت نائب محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك والمساهمة الفعالة لكل الأطراف المشاركة كل في نطاقة موجهة على التنسيق التام مع وزارة النقل بسرعة تنفيذ إزالات العقارات المتبقية، وعمل حصر شامل لها ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري والطريق السطحي الداخلي مع سرعة إزالة كل تراكمات ومخلفات الهدم والرتش والمتعارضة مع تنفيذ المشروع مع تحديد جدول زمني لتنفيذها، كما طالبت بمخطط حرم الطريق الدائري بعد تطويره ومنها الطريق الداخلي السطحي، والذي يبلغ عرضه 10 أمتار.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الشامل للأعمال التي تتم بين الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة النقل والأحياء المعنية وشركات المرافق للانتهاء من كل أعمالها قبل البدء في أعمال الرصف والتنسيق لوضع وتحديد المناسيب وأماكن أعمدة الإعلانات والواجهات المضيئة بعد الانتهاء من عمل المجسات الأرضية لها، مؤكدة أن الأحياء المعنية توفر التسهيلات وتسيير السبل اللازمة للشركات المنفذة من تصاريح وتوفير مصادر للمياه والكهرباء ورفع كل المخلفات وتراكمات القمامة التزاما بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال على وجه السرعة.