أسماء الفائزين بتصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، عن أسماء الفائزين في مسابقة بورسعيد، وذلك خلال التصفيات المؤهلة، والذين يتم تكريمهم في الفاعليات النهائية التي تجري من يوم 2 إلى 6 فبراير القادم.

أسماء الفائزين

وأعلن عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة أن الفائزون في فرع الأئمة هم: خالد محمد حلمي، وسليم السيد حسن، وجمعة فتحي السيد، وفي فرع الحفظ كاملا: أحمد محمد صالح، وأمنية خالد علي، وأحمد محمد علي، وفي فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة: عصام أحمد حسين، وحسن محمد هيكل، وأحمد محمد عبد المعطي، وفرع الابتهال والإنشاد الديني: محمد رضا محمود، ومحمد ياسر محمود، وإسلام سعيد محمد، وفرع القرآن كاملا للأطفال: أحمد تامر ممدوح، ومحمود عمرو معن المكاوي، وعبد الرحمن أحمد السيد، وفرع الابتهال والإنشاد الديني للأطفال: محمد أحمد حسن، ومحمد محمد البكري، وملك محمود عصام.

ختام المسابقة الدولية

وأشار مصيلحي إلى أن كافة الفائزين في التصفيات هم الثلاثة الأوائل في كل فرع، وسوف يتم تكريمهم في حفل ختام المسابقة الدولية، للقرآن الكريم ويمكن أن يفوز من بينهم متسابقون بلقب الأول علي مستوي العالم، ويحصل الأوائل على تكريم ومبلغ مالي.

الدورة السابعة للمسابقة

وتحمل المسابقة في دورتها السابعة هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويترأس اللجنة العليا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويشارك بها متسابقين من أكثر من 60 دولة.