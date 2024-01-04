«الأوقاف»: انضمام أكثر من 1500 مسجد إلى «صحح قراءتك» لختم القرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج «صحح قراءتك» بعدد 457 مسجدًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج «صحح قراءتك» 1503 مساجد.

المشاركة ستكون مفتوحة لجمهور المصلين

وأوضح جمعة، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المشاركة في المساجد ستكون مفتوحة للمصلين من خلال قراءة ربع حزب من آيات الله عز وجل بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة ثم سورة البقرة وصولا لسورة الناس، على أن يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد خلفه الحاضرون.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المشاركة متاحة لجميع المساجد الكبيرة التي لها أئمة معروف عنهم إتقان التلاوة والأداء الصوتي المميز، لافتا إلى أن مديريات الأوقاف التى ترغب في التوسع بمساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، والمساجد الجديدة هي كالتالي: