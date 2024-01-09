«رياضة أسيوط»: استلام 7 مراكز شباب بعد إحلالها وتجديدها

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، عن استلام 7 مراكز شباب بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد بمركزي البداري والفتح ضمن خطة الوزارة.

إحلال وتجديد مراكز الشباب

وقال أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إن اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بحضور لجنة المتابعة بإدارة الإنشاءات بالمديرية برئاسة المهندسة ثومة عبد العظيم مدير الإدارة، واستشاري الوزارة وقعن محضر استلام (٧)ملاعب إحلال وتجديد تنفيذ شركة المدن بمراكز شباب الفتح -البداري-النواوره-النواوره قبلي-عزب النواوره-الاقباط -نجع رزيق.

ملعب النجيل الصناعي

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط أن أعمال الإحلال والتجديد تضمنت تطوير المبنى الإدارى وجميع المرافق والخدمات ، وكذلك ملعب النجيل الصناعى و الأسوار، وذلك لكي يليق بخدمة المترددين عليه من شباب القرية تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا أن لجنة المتابعة بإدارة الإنشاءات تواصل أعمالها لمتابعة معدلات انجاز اعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة للوقوف على أخر تطورات أعمال التجديد والتطوير ووضع اللمسات النهائية تمهيدا لإستلام هذه المراكز حتي تصبح هذه المراكز أماكن لائقة لمن يرتادها من أجل خلق حياة أفضل لأبناء مصر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.