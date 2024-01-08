مدير «رياضة أسيوط» يتابع سجلات الأنشطة في مراكز الشباب بصدفا

تفقد أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، مراكز الشباب بقرى مركز صدفا جنوبي المحافظة، لمتابعة سير العمل والتفتيش على سجلات الأنشطة الرياضية المختلفة.

اتباع وسائل الأمان داخل الملاعب

وشملت جولة مدير المديرية مركزي شباب مجريس والدوير وتفقد الملاعب والتأكيد على اتباع وسائل الأمن داخل الملاعب وعمل الصيانة المستمرة للملاعب للتأكد من جاهزيتها في استقبال المترددين عليها وخدمة أكبر عدد من الشباب، وكذلك متابعة المبنى الإداري واطلع على سجلات الأنشطة، وشدد على أهمية التنويع في الأنشطة المقدمة للمترددين لتصبح أكثر جذباً للشباب والنشء وتحقيق أكبر استفادة منها.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وقال أحمد السويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنه خلال الجولة اطلع على سجلات الحضور والانصراف، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وإحالة أي مقصر للتحقيق، مع التاكيد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وغلق جميع المصابيح بعد الانتهاء من أي نشاط، خاصة في الفترة المسائية حفاظا على موارد المركز.

يأتي ذلك في إطار جولاته المفاجئة للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة، والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المراكز وبحث سبل حلها، لضمان تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمه مجتمعية.