محصول الباذنجان في أسيوط.. موسم حصاد مبشر بالخير

شهدت قري مركز القوصية في محافظة أسيوط، موسمًا مبشرًا بحصاد محصول الباذنجان، حيث قام المزارعون بقطف الثمار وسط فرحة كبيرة، إذ يعد محصول الباذنجان من المحاصيل الزراعية الرئيسية في المحافظة.

إنتاجية الفدان تصل إلى 1000 شكارة

قال عبدالله مسعود معتمد، أحد المزارعين بقري مركز القوصية، إن محصول الباذنجان يستمر طوال العام، حيث يوجد نوع يزرع في الشتاء وآخر في فصل الصيف، وتكلفت الفدان من زراعات الباذنجان بسيطة جدًا مقارنة بباقي الخضروات، وإنتاجية الفدان عالية قد تصل إلى 1000 شكارة للفدان الواحد.

أنواع الباذنجان

وأضاف «مسعود» لـ«الوطن» أن الباذنجان له عدة أنواع منها الكلاسيك والبترة والبلاك، وأسعار الباذنجان رخيصة حيث تتراوح سعر الشكارة من 40 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، وأفضل أنواع هي الكلاسيك والبترة لأنها ذات ثمار حلوة ولها شهرة وتسويق في الأسواق.

قطف ثمار الباذنجان كل أسبوعين

وأوضح علي خميس عوض، مزارع آخر، أن المزارعين يقومون بقطف ثمار الباذنجان كل أسبوعين، ثم يتم تجميعها على مفرش كبير، ويتم بعد ذلك فرزها حسب النوع، وكل نوع بسعر، مضيفًا أن الباذنجان أكلت جميع فئات المجتمع سواء الفقراء أو الأغنياء، لأنه يدخل في العديد من الأطباق، والمحصول هذا العام بفضل الله مبشر بالخيرات والإنتاج العالي وعدم إصابته بأي أمراض.

يعد محصول الباذنجان من المحاصيل الزراعية الهامة في محافظة أسيوط، إذ يساهم في توفير فرص عمل لكثير من المزارعين، كما أنه يوفر غذاءً صحيًا ورخيصًا لمختلف فئات المجتمع.