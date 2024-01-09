رئيس «مياه أسيوط»: تشغيل محطة «مُرشحة الهلالي» بكامل طاقتها قريبا

أعلن المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد عن إجراء التجهيزات النهائية لتشغيل محطة مرشحة الهلالي بكامل طاقتها للقضاء على مشكلة ضعف المياه في الأدوار العليا.

القضاء على مشكلة ضعف المياه

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، قام بجولة علي أعمال الاحلال والتجديد الجارية بمحطة مياه الهلالى المرشحة وذلك لرفع طاقة تشغيل المحطة من 200 لتر بالثانية إلى 600 لتر بالثانية لتحقق المحطة طفرة ملموسة في تغذية مدينة أسيوط بالمياه والقضاء على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا في فصل الصيف علي أن يتم التشغيل خلال الفترة المقبلة.

أعمال الإحلال والتجديد

وأضاف الشرقاوي أن أعمال الاحلال والتجديد جاءت بتكلفة إجمالية 242.5 مليون جنيها شاملة كافة مكونات المحطة من (مأخذ بطول 50 متر، عدد 2 مروق، وعدد 8 مرشحات، بيارة العكرة ، عنبر الكلور، عنبر العكرة، بئر التوزيع، عنبر إعادة التدوير، عنبر الضغط العالي، محولات كهرباء، خزان أرصي سعة 1000م3 بالإضافة إلى تزويد المحطة بمولد ديزل قدرة 1 ميجا) مشددا على ضرورة نهو الأعمال في المواعيد المحددة لتحقيق الاستفادة الممكنة من المشروع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الرؤية التنموية المقبلة .