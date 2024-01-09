زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة سادو اليابانية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليابان على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 45 كيلومترا من مدينة سادو بجزيرة سادو الواقعة في الجزء الغربي من بحر اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم، رصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من السواحل الغربية لجزيرة هونشو اليابانية، بعمق 13 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 102 كيلومترات شمال غرب مدينة جويتسو.

مقتل 202 جراء زلزال اليابان

وفي بداية العام الميلادي الجديد، ضرب زلزالا بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليابان، أسفر عن مقتل 202 أشخاص، فيما تضرر عشرات الآلاف، وفقا لما ذكرته قناة«إن أتش كيه» اليابانية.