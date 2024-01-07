هل تأثرت تويوتا للسيارات بزلزال اليابان؟.. رئيس الشركة يحسم الجدل

زلزال كبير ضرب اليابان في بداية السنة الميلادية الجديدة، أثر بشكل مباشر على السكان، وقضى على بعض المنازل والطرق، لم يتأثر منه الأفراد فقط إنما تسبب في خسائر كبيرة للشركات العالمية، بينها شركة تصنيع السيارات تويوتا التي أعلنت إغلاق مصانعها تأثرا بالزلزال والهزات الارتدادية لتقرر تشغليها مرة أخرى بداية من غد الاثنين.

التضرر من الهزات الارتدادية

ونتيجة وجود العديد من موردي «تويوتا» والشركات التابعة لهم في المناطق المتضررة من الهزات الارتدادية المصاحبة للزلزال البالغ قوته 7.6 درجة، والذي دمر الساحل الغربي لليابان أوضحت الشركة في بيان صحفي سابق، إنها ستستخدم قطع الغيار الموجودة في المخازن خارج تلك المناطق، وفقًا لتقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية.

تعرض 2 من الموردين لأضرار الزلزال

وأكد كوجي ساتو رئيس الشركة، إن تويوتا موتور تستهدف فهم ظروف سلسلة التوريد بعد تعرض اثنين من الموردين لأضرار بسبب الزلزال، هما آيسين وسوميتومو إلكتريك، كما أكد وزير الصناعة كين سايتو إنه حتى يوم الجمعة الموافق 5 يناير، استأنفت حوالي 80% من الشركات الإنتاج، من إجمالي 200 شركة لها مصانع في المناطق المتضررة من الزلزال.

يُذكر أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان بلغ حوالي 100 شخص، وما زال هناك أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين، ويعتبر هو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من 8 سنوات.

وأدت الارتدادات الأرضية العنيفة التي صاحبته إلى تدمير البنية التحتية، وبالتالي حدث انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل في منطقة هوكوريكو، وتقوم فرق الإنقاذ حتى الآن بالبحث عن ناجين تحت المباني المنهارة، فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة.