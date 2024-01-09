«الداخلية»: ضبط 4 متهمين بمحاولة غسل 7 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية).

وتبين أن المتهمين يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتمكنوا من تجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وحاولوا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ7 ملايين جنيه تقريبًا.