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نقابة الصحفيين تعلن عن دورة لتعليم مهارات الديسك في الكتابة الإخبارية

كتب:

سهيلة هاني
02:21 م | السبت 30 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد، حول مهارات «الديسك» في الكتابة الإخبارية على مدار 27 ساعة تدريب، موزعة على 18 جلسة.

دورة حول مهارات الديسك في الكتابة الإخبارية

وأوضحت النقابة أن الدورة سوف تكون بواقع ثلاث جلسات في اليوم، لـ6 أيام تدريبية، على أن يكون التسجيل في الدور السابع أو إلكترونيًا خلال الرابط التالي: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA،  

وقالت النقابة، إن الكاتب الصحفي محمد الدسوقي هو المعني بتدريب الزملاء الصحفيين.

آلية عمل الدورات بالنقابة

ونشرت النقابة أن الجداول النهائية للدورات، ستعلن بعد اكتمال الحجز وعدد المقاعد، والحد الأدنى للأيام التدريبية بكل دورة، بحيث تكون الدورة على مدار يومين أو ثلاثة في الأسبوع، واليوم التدريبي ثلاث جلسات، بمعدل ساعة ونصف الساعة للجلسة، بواقع 12 جلسة للدورة، موضحة أن مواعيد الجلسات من 9 ونصف صباحًا حتى 3 مساءً.

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بقلم سهيلة هاني