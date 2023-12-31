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نقابة الصحفيين بفلسطين: 90% من مواطني غزة نازحين.. لا مكان آمن فيها

كتب:

هاجر عمر
11:42 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
غزة

غزة

قالت شروق أسعد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنّه حتى الآن لا تزال إسرائيل تحمل الكثير من الإصرار على مواصلة الأعمال العسكرية بقطاع غزة سواء البرية أو الجوية أو من خلال الزوارق البحرية رغم عدم تحقيقها أي من أهدافها.

إسرائيل مستمرة بالحرب رغم فشلها في تحقيق أهدافها

وأضافت أسعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج 8 الصبح على شاشة DMC، أنّ مجلس الحرب الإسرائيلي فشل في جلب أي مكاسب من الحرب سواء للشارع الإسرائيلي أو لمن معه من أعضاء أو حتى للولايات المتحدة الأمريكية، أو للعائلات الإسرائيلية التي لديها محتجزون داخل الأراضي الفلسطينية.

%90 من المواطنين في غزة من النازحين

وتابعت عضو الأمان العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الوضع الإنساني صعب جدا بقطاع غزة، كاشفة أن من بين 2.5 مليون مواطن بغزة 90 % من النازحين بعيدا عن منازلهم.

وأردفت أسعد أن مساحة غزة صغيرة جدا والقصف الإسرائيلي مكثف، لذا لا مكان أمن في غزة بحسب ما يؤكد الصحفيون والطاقم الطبية بغزة.

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