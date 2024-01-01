رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الثقافة الفلسطيني يتحدث عن يوميات العدوان في نقابة الصحفيين الأربعاء

كتب:

سهيلة هاني
03:42 م | الإثنين 01 يناير 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين تنظيم  لقاءًا صحفيا مع الدكتور عاطف أبو يوسف وزير الثقافة الفلسطيني العائد من غزة عن «يوميات العدوان»، وذلك يوم الأربعاء المقبل 3 يناير.

تفاصيل لقاء وزير الثقافة الفلسطيني

ودعت النقابة إلى لقاء صحفى مع د. عاطف أبو سيف الكاتب والروائى، وزير الثقافة الفلسطينى بعد عودته من غزة، و83 يومًا من العدوان، موضحة أن اللقاء يقام في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير.

وذكرت النقابة أنّ اللقاء يتحدث عن الأوضاع الميدانية في غزة، خاصة أنه أمضى كل فترة العدوان الإسرائيلي، أي أكثر من 83 يومًا داخل القطاع، وتنقل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستشهد خلالها عددا كبيرا من أفراد أسرته.

نقيب الصحفيين يدير اللقاء

يدير اللقاء خالد البلشى نقيب الصحفيين، ويشارك فيه ناجي الناجى المستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية، وذلك تحت شعار «الحرية لفلسطين.. المجد للمقاومة لا للتهجير.. لا للتوطين».

اقرأ المزيد:

نقابة الصحفيين بفلسطين: 90% من مواطني غزة نازحين.. لا مكان آمن فيها

نقابة الصحفيين تعلن عن دورة لتعليم مهارات الديسك في الكتابة الإخبارية

نقابة الصحفيين تؤجل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوعين

عضو مجلس نقابة الصحفيين: الرئيس السيسي نجح في بناء جدار من الثقة مع المواطنيين

نقابة الصحفيين تعلن مواعيد انعقاد لجنة القيد للمؤجلين والنقل لجدول المشتغلين
بقلم سهيلة هاني