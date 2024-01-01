وزير الثقافة الفلسطيني يتحدث عن يوميات العدوان في نقابة الصحفيين الأربعاء

أعلنت نقابة الصحفيين تنظيم لقاءًا صحفيا مع الدكتور عاطف أبو يوسف وزير الثقافة الفلسطيني العائد من غزة عن «يوميات العدوان»، وذلك يوم الأربعاء المقبل 3 يناير.

تفاصيل لقاء وزير الثقافة الفلسطيني

ودعت النقابة إلى لقاء صحفى مع د. عاطف أبو سيف الكاتب والروائى، وزير الثقافة الفلسطينى بعد عودته من غزة، و83 يومًا من العدوان، موضحة أن اللقاء يقام في تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير.

وذكرت النقابة أنّ اللقاء يتحدث عن الأوضاع الميدانية في غزة، خاصة أنه أمضى كل فترة العدوان الإسرائيلي، أي أكثر من 83 يومًا داخل القطاع، وتنقل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستشهد خلالها عددا كبيرا من أفراد أسرته.

نقيب الصحفيين يدير اللقاء

يدير اللقاء خالد البلشى نقيب الصحفيين، ويشارك فيه ناجي الناجى المستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية، وذلك تحت شعار «الحرية لفلسطين.. المجد للمقاومة لا للتهجير.. لا للتوطين».