أصعب خسارة بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي: 16 جنديا في 14 ساعة

ما بين 9 جنود خلال القتال بقطاع غزة و6 آخرين في انفجار شاحنة وواحد بالسكتة القلبية، يتلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي خسارة كبيرة بين صفوف جنوده خلال 14 ساعة فقط، وهو ما يسبب صدمة مدوية للاحتلال بسبب الخسارة الكبيرة التي وصلت إلى نحو 16 جنديًا حتى هذه اللحظة، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال لـ519 جندًا بينهم 185 منذ بدء العملية البرية، بخلاف 6 مهندسين عسكريين.

خسارة جيش الاحتلال

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، خرجت تقارير من صحف إسرائيلية تحديدًا من قناة «12» الإسرائيلية، تكشف أنَّ رقيب يُدعي ستاف بيشا من بلواء جفعاتي تم استدعاؤه للخدمة في الاحتياط، ولكن لم يتحمل ما رآه في غزة ليموت بسكتة قلبية، وهو يبلغ من العمر 22 عامًا فقط.

وبعد ساعات قليلة من إعلان وفاة «بيشا»، خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي ليتحدث عن خسارة 4 جنود وضباط، وبعدها تم الحديث عن 5 آخرين خلال القتال في قطاع غزة، ليصل عدد القتلى إلى 9، ومنذ بدء الهجوم البري ضد حماس إلى 185.

أسماء الجنود

وأسماء الجنود الخمسة الذين رحلوا جراء انفجار عبوة ناسفة في البريج وسط قطاع غزة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، هم:

- الرقيب الرئيسي عميت موشيه شاحر، 25 عامًا، من وحدة ياهالوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية، من رمات يوحنان.

- دينيس كروخمالوف فيكسلر، 32 عاماً، ضابط في وحدة ياهالوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية، من بئر السبع.

- ورون إفريمي، 26 عامًا، ضابط في وحدة ياهالوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية، من هود هشارون.

- روي أبراهام ميمون، 24 عامًا، مسعف في وحدة ياهالوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية، من العفولة.

- الرائد عكيفا ياسينسكي، 35 عامًا، من الكتيبة 8173 في سلاح الهندسة القتالية، من رمات غان.

وفاة 6 مهندسين

وفي الوقت الذي يعلن عن أسماء الـ10 جنود، خرجت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مقتل 6 مهندسين عسكريين في انفجار شاحنة كانت تحوي موادا متفجرة معدة لتدمير أنفاق في قطاع غزة؛ ليقر جيش الاحتلال بوجود أضرار بسيطة لحقت بمقر القيادة الشمالية في مدينة صفد نتيجة انفجار عدة مسيرات محملة بالمتفجرات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإنّ انفجار مميت في منطقة البريج أسفر عن مقتل 6 مهندسين قتاليين، بالقرب من المكان الذي كان فيه الضباط يقودون الصحفيين في جولة في مصنع لتصنيع الصواريخ تابع للفصائل الفلسطينية.