جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منازل الشهداء تمهيدا لتفجيرها في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة لغربية المحتلة من اقتحامات لعدة بلدات فلسطينية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلي الشهيدين مراد، وإبراهيم نمر «38 عاما»، و«30 عاما» على التوالي، في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة تمهيدا لتفجيرهما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب الفلسطينيين جنوب الخليل

وواصلت قوات الاحتلال، حملة اعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل الجنود الإسرائيليون، 3 فلسطينيين من مخيم الفوار جنوب الخليل، ومزقت القوات صورا ويافطات لشهداء من المخيم.

وأطلق مستوطنون من «عتنائيل»، الرصاص الحي صوب مجموعة من المزارعين الفلسطينيين أثناء فلاحتهم أراضيهم في بلدة السموع جنوب الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال اثنين منهما، كما احتجزت القوات الإسرائيلية، عددا من المزارعين ومنعهم من دخول أراضيهم في سدة الثغلة شرق يطا جنوب الخليل.

وفي جنوب لبنان، قصفت الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات بينها: «كفر كلا- ميس الجبل-حولا-عيترون-عيتا الشعب-يارون-مارون الراس».