صحيفة إسرائيلية تكشف نهاية غير متوقعة للوزير صاحب فكرة ضرب غزة بالنووي

العديد من التصريحات الاستفزازية خرج بها المسؤولون الإسرائيليون منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، وكان بينهم تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي قال إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يعد «أحد الخيارات».

وبعد نحو شهرين من التصريحات، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مصير الوزير اليميني، إذ يعد واحدًا من عدة وزراء من المقرر أن يتقدموا باستقالتهم من وزارتهم من أجل ترشيد نفقات الحكومة.

ما مصير وزير التراث 2024؟

وقال مسؤولون لجريدة يديعوت أحرونوت، إنّ من المقرر خلال ميزانية 2024 تخفيض الإنفاق الحكومي، إذ سيتخلى كل شريك في الائتلاف الحكومي عن منصب واحد غير ضروري، بينما سيتخلى المسؤولون من حزب الليكود عن منصبين، فيما لم يتم الاتفاق على التفاصيل بعد.

وأفادت الصحيفة بأن بين الخيارات التي يتم النظر فيها هو منصب وزير التراث عميخاي إلياهو.

تصريحاته أثارت غضب الرأي العام العالمي

وكانت تصريحات إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف ويتزعمه إيتامار بن غفير، لإذاعة «كول باراما» الإسرائيلية حشدت الرأي العام العالمي ضده، ودفعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتنصل من التصريح، وحرمان الوزير من حضور اجتماعات الحكومة، إلى أجل غير مسمى.

استقالة عميحاي شيكلي ووزير الإعلام

وكان الوزير عميحاي شيكلي استقال، أمس، من وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية من أجل إنقاذ الميزانية، واستمر في منصبه كوزير للمغتربين، وقال إنّه لم يستقل من منصبه كوزير للمغتربين ومكافحة معاداة السامية: «نظرا للأحداث المعادية للسامية منذ عام 1930، الاستقالة عن وزارة المغتربين سيرسل رسالة فظيعة ليهود الشتات في أوقاتهم الصعبة»، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت».

واستقال غاليت ديستال أتبرين من وزارة الإعلام بعد أيام قليلة من الحرب، وهي الوزارة التي جرى حلها منذ ذلك الحين، وتحويل ميزانياتها للتعامل مع تداعيات الأحداث في غزة.