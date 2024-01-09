رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدة كليات

تابع الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي؛ بعدد من كليات الجامعة، والتي تعقد وسط إجراءات تنظيمية وإدارية؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

الإجراءات التنظيمية

وأكد رئيس الجامعة على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال، من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية.

كليات الجامعة

بدأت الجولة بتفقد الدكتور المنشاوي لأعمال امتحانات الفرقة الأولي، لكلية العلوم، بمدرج (3)، وكان فى استقباله الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد الكلية، والدكتور محمد أبو العيون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال جمال بدر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ثم توجه لتفقد امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الطب؛ بالصالتين (س)، (ص)، والبالغ عددهم (750) طالباً وطالبة، من بينهم عددٍ من الطلاب الوافدين، وكان في استقباله الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من الأساتذة، ومسئولي شئون الطلاب بالكلية.

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الجامعة، امتحانات الفرقة الأولي، لكلية الحقوق، والمقامة بصالة (م)، وقاعة (1) بصالات الامتحانات، أمام كلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أساتدة الكلية، كما تفقد سيادته العيادة الطبية الملحقة بصالات الامتحانات؛ للتأكد من توفر الإسعافات الأولية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة أثناء فترة الامتحانات. واطمأن الدكتور المنشاوى، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة؛ لتوفير الهدوء، والمناخ الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات، وإتاحة كافة سبل الأمان والراحة لهم، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين، والمراقبين داخل اللجان؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة مفاجئة خلال الامتحانات.

وقام رئيس الجامعة، خلال الجولة؛ باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء انعقاد الامتحانات.