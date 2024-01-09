«التجارة»: 400 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2021-2022

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع، بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال والمسؤولين من مصر وباكستان ودول القارة الأفريقية.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أعرب وزير التجارة عن تقديره لحكومة باكستان وهيئة تنمية التجارة الباكستانية، على تنظيم هذا المؤتمر المهم، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودول القارة الأفريقية، مبينا أنَّ معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021-2022، منها 300 مليون دولار صادرات مصرية، و100 مليون دولار واردات.

وأكّد أنَّ مصر وباكستان تتمتعان بعلاقات تاريخية قوية، وأن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما قطاعات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.

من جهته، أكّد وزير التجارة والصناعة الباكستاني، الدكتور جوهر إعجاز، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، باعتبارها نافذة رئيسية على قارة أفريقيا، داعيا وزير التجارة لزيارة باكستان على رأس وفد يضم رجال أعمال ومصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في بلاده.

وأوضح سفير باكستان بالقاهرة ساجد بلال، أنَّ انعقاد المؤتمر في القاهرة يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات.