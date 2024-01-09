رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة تطبيق القواعد المنظمة للمنح والتخفيضات

ترأس الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اجتماع اللجنة المختصة بتطبيق القواعد والشروط العامة المنظمة للمنح والتخفيضات والمقدمة لطلاب جامعة أسيوط الأهلية.

قواعد المنح والتخفيضات

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى أنه تم خلال الاجتماع طرح القواعد والشروط العامة المنظمة للمنح والتخفيضات والمقرر تطبيقها على طلاب جامعة أسيوط الأهلية والمقدمة من البنك الأهلى، وكشف رئيس جامعة أسيوط أنه وفق ما حددته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فتشمل المنح والتخفيضات عددا من الفئات تتضمن منح التفوق للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة وذلك للطلاب الواردين ضمن الـ300 طالب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية، وكذلك للطالب الحاصل على أعلى من 92% شعبة العلمي علوم، وكذلك منح التفوق المتقدمة للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة فى العام التالى، وكذلك منح التفوق الرياضى فى العام التالى للتفوق للحاصلين على ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية فى المسابقات الدولية أو العربية أو الأفريقية .

الفئات المستحقة

كما أضاف الدكتور أحمد المنشاوى أنه تم خلال اجتماع اللجنة توضيح الفئات المستحقة تخفيض المصروفات الدراسية والتى تتضمن قواعدها أن يكون من أحد أبناء شهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية أو أن يكون له أخ أو أخت من الدارسين بأحد كليات جامعة أسيوط الأهلية، أو أن يكون الطالب من أبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين كل الوقت بجامعة أسيوط الأهلية، أو من فقد عائله خلال الدراسة وتحدد نسبتها رئيس الجامعة وفق الحالة الاجتماعية لكل حالة.

وأشار الدكتور نوبى محمد حسن أنه سوف يتم فحص طلبات المنح والتخفيضات الواردة لإدارة جامعة أسيوط الأهلية وإعداد بيان بالطلاب المنطبق عليها الشروط والواردة من وزارة التعليم العالى، وإعلان النسب المقررة لكل فئة وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن .