فضائح جيفري إبستين مستمرة.. أسماء جديدة تكشفها المحكمة الفيدرالية في نيويورك

كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك مئات الصفحات والوثائق الجديدة في قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم الاتجار بالجنس، والتي عرفت باسم «بيتزا جيت».

وتضمنت الوثائق الجديدة لقضية جيفري إبستين أسماء 150 شخصًا ارتبطت بالقضية بشكل مباشر أو غير مباشر، من بينهم شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيل كلينتون، والممثل الأميركي كريستوفر واكن، كما تضمنت رؤساء لأكبر دول العالم، وأيضًا مشاهير وفنانين وشخصيات عامة، ولكن كل اسم موجود في القائمة يختلف وجوده لأسباب متعددة، ما كشفت عنه صحيفة «BBC» في تقرير لها.

الأمير أندرو وجيفري إبستين

أثار وجود اسم الأمير أندور، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة، جدلًا واسعًا، وتتضمن الوثائق شهادة جوانا سيو بيرج، وهي إحدى الضحايا، حيث تحدثت عن لقاء لها في منزل جيفري إبستين بنيويورك عام 2001، وزعمت أن الأمير أندور حاول ارتكاب أعمال منافية للآداب معها.

ورفض الأمير أندرو كل الشهادات المتعلقة بضلوعه في قضية إبستين، وقال إنه يأسف لارتباطه بإبستين، ويشيد بشجاعة السيدة فيرجينيا جيفري، وهي إحدى أشهر الضحايا، والناجين الآخرين في الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين.

بيل ريتشاردسون

وأدلت «جيوفري» بشهادتها، وكشفت الوثائق أنها أُجبرت على التواجد مع جيفري إبستين رفقة شخصيات بارزة، وكان من بينهم بيل ريتشاردسون، حاكم ولاية نيو مكسيكيو، وقبل وفاته العام الماضي، نفى «ريتشاردسون» كل الاتهامات الموجهة إليه.

بيل كلينتون

ذُكر اسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عدة مرات في الوثائق التي كشفت عنها المحكمة، لكن لا يوجد ما يشير إلى ارتكابه أي جريمة، وشهدت جوانا سيو بيرج، إحدى متهمات الأمير أندرو، بأن إبستين، أخبرها أن «كلينتون» يحب الفتيات القُصر، أي في سن مبكرة.

دونالد ترامب

تتضمن الوثائق شهادة عن دونالد ترامب من «سيو بيرج»، حول تحويل طائرة جيفري إبستين إلى نيوجيرسي لزيارة «ترامب» في عام 2001 في أحد الكازينوهات الخاصة به، وأضافت أنه عندما قال الطيارون إن طائرتهم لا يمكنها الهبوط في نيويورك وسيتعين عليها التوقف في أتلانتيك سيتي، قال «إبستين» إنه سيتصل بدونالد ترامب، ويزوره لرؤيته، لكن الوثائق لا تحتوي على أي مخالفات مزعومة من قبل ترامب.

وقالت «سيو بيرج» إنها التقت بـ«جاكسون» من خلال «إبستين»، ولم تتحدث عن أي علاقة تربطهما.