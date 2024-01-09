«تعليم الغربية»: عرض أفلام قصيرة عن «تنمية الأسر» ضمن مراجعات الشهادة الإعدادية

شهدت المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية بمختلف الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز محافظة الغربية، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم للطلاب، عرض أفلام قصيرة عن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

المراجعات النهائية للمواد الدراسية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتنظيم ندوات توعية عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، شهدت المراجعات النهائية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية كبسولات تدريبية لتنمية الأسرة المصرية بعنوان «أنت عضو في الأسرة وعضو في المجتمع».

أفلام قصيرة عن الأسرة المصرية

وأوضح أن أعضاء التدريب قاموا بعرض أفلام قصيرة عن أهمية الأسرة المصرية وأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك على هامش المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، كما تم تنفيذ توعية لأولياء أمور الطلاب المتواجدين خارج المدارس، وأيضا محيط اللجان التي يؤدي بها الطلاب امتحانات النقل، وتم عمل توعية إلى أولياء الأمور من خلال التحدث المباشر معهم وعرض لافتات عن أهمية العمل الجماعي، وترشيد الاستهلاك، واستثمار الوقت، حيث أن تنمية المجتمع تبدأ من الأسرة.