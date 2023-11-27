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مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط: موقفنا متوازن بشأن القضايا العربية

كتب:

شروق مراد
01:35 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قال مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط السفير برتران بيزانسنو، إن هناك الكثير من الأسئلة حول السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، لذا علينا البداية من 7 أكتوبر، حيث شعر الرئيس ماكرون مثل كل العالم بالصدمة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس ماكرون قدم اقتراحا واجه الكثير من الاعتراضات التي لها وجاهتها، وهو تشكيل تحالف دولي ضد حماس مثل التحالف الدولي ضد داعش، ثم تراجع عن الاقتراح ودعا إلى مؤتمر إنساني في فرنسا.

المبعوث الفرنسي: بات يفهم خطأ أن فرنسا توافق على سياسات إسرائيل

ولفت إلى أنه بعد ذلك بات يفهم خطأ أن فرنسا توافق على سياسات إسرائيل، وهو ما لم يكن كذلك، فبدأت فرنسا تطالب بوقف إطلاق النار وعقد مؤتمر إنساني، وهو ما لم يفهمه الإسرائيليون، لكن الموقف الفرنسي يجب أن يكون متوازنا لأن فرنسا بها أكبر جالية عربية ويهودية في أوروبا.

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بقلم شروق مراد