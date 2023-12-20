الرئيس الفرنسي يجدد دعوته إلى هدنة في غزة ووقف إطلاق النار كتب: هاجر عمر 10:04 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الفرنسي ماكرون، جدد دعوته إلى هدنة في غزة، تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وذلك في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبير سياسي: انفراجة خلال 72 ساعة.. وجهود مصرية لحلحلة الأزمة في غزة رد غير متوقع من فصائل غزة على طلب إسرائيلي لصفقة تبادل محتجزين.. ماذا قالت؟ وصفته بالمرعب.. الفصائل تتوعد الاحتلال بسلاح لم يشهده من قبل (فيديو).. عاجل غزة ملكة جمال العالم 2023 خبير: استطلاعات الرأي تظهر تأييد غالبية الإسرائيليين لاستمرار العدوان على غزة مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار وقف القتال في غزة بطلب أمريكي غزة فلسطين قوات الاحتلال وقف إطلاق النار بقلم هاجر عمر