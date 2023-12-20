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الرئيس الفرنسي يجدد دعوته إلى هدنة في غزة ووقف إطلاق النار

كتب:

هاجر عمر
10:04 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
غزة

غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الفرنسي ماكرون، جدد دعوته إلى هدنة في غزة، تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وذلك في نبأ عاجل.

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