أزمة الغذاء تصل إلى الحيوانات.. أسد يعيش على العيش المبلل في غزة (فيديو)

يوم بعد يوم، ومع تصاعد وتيرة الأحداث في غزة، في ظل استمرار الحرب الشنعاء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، تجد الأزمات والمآسي طريقها إلى القطاع بشكل غير مسبوق، حتى أن الأمر لم يقتصر على البشر فقط، بل انتقل إلى الحيوانات، التي أصبحت تدفع ثمن الحرب أيضا.

فيديو مؤثر نشرته قناة «الغد» أظهر مجموعة من الأسود داخل القفص، بينما يلتهم واحد منهم قطعة من الخبز المبلل، في ظل أزمة الغذاء التي ضربت فلسطين على مدار أكثر من 3 أشهر، منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر من العام الماضي.

أسد يعيش على الخبر المبلل في غزة بسبب أزمة الغذاء

«بنحاول نوفر لو كل أسبوع وجبة لهم، ولقينا حل إن الخبز الناشف بنبله بشوية مياه ونطعم الأسود».. بهذه الكلمات كشف حارس الأسود عن محاولاتهم لإيجاد حلول من أجل إنقاذ حياة الحيوانات، في ظل الحرب الدائرة في غزة.

الحرب تلقي بظلالها على الحيوانات في غزة

وتعاني غزة من أزمة غذاء وماء منذ اندلاع الحرب، فإلى جانب التهديد الذي يعيش تحت طائلته الأهالي في ظل القصف المستمر من جانب جيش الاحتلال الصهيوني، ضربت أزمة عدم توفر الاحتياجات الأساسية البلاد، وهو ما امتد ليصل إلى الحيوانات أيضا، التي باتت تعيش نفس مأساة البشر.

«حتى الحيوانات تعاني»، هكذا علق أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي «X» على مقطع تناول الأسد لـ الخبر المبلل، بينما رد آخر: «مأساة حقيقة لا يراها العالم، حسبي الله ونعم الوكيل».