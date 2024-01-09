«الاحتلال الإسرائيلي» يستهدف التعليم الفلسطيني.. قتل طلاب وتدمير مدارس

كشفت حصيلة مفجعة نشرتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم، حجم المعاناة التي شهدها قطاع التعليم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفية العدوان الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وصل إلى أكثر من 4257 شهيدا و7777 جريحا.

وأضافت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية، و29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، مشيرة في بيان، نشرته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، إلى استشهاد 227 معلما وإداريا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، وإصابة 5 آخرين، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة الغربية المحتلة.

تعرض 65 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا للقصف والتخريب

وأضافت الوزارة أن281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، وأشارت التربية والتعليم، إلى تعرض 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة شهداء القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 23 ألف و210 شهيدا وإصابة 59 ألف و167 آخرين، مشيرة في بيان، إلى ارتكاب قوات الاحتلال، 12 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 126 شهيد و 241 اصابة.

وأضافت الوزارة، أن العدد هذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الساعات الـ24 الماضية

اعتقالات بحق الفلسطينيين بمدينة جنين

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وكشف نادي الأسير الفلسطيني، عن اسماء المعتلقين وهم: «مجد أحمد بعجاوي-علي عبد الرحيم أبو بكر- حازم ناهد قبها-بلال طالب أبو بكر» وجميعهم أسرى محررون، فيما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مرور الفلسطينيين المتجهين من طوباس إلى الأغوار الشمالية عبر حاجز تياسير شرق طوباس.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في تقرير، تفاصيل الوضع الصحي للمعتقل محمد جمال ربيع «18 عاما» من مخيم الأمعري، الذي تعرض لإصابة بالغة يوم اعتقاله في 29 سبتمبر من العام الماضي، وقالت إن وضعه الصحي مستقر وفي تحسن

ممارسات الاحتلال تعبر عن انحطاط أخلاقي غير مسبوق

سياسيا، وعلى خلفية دهس مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جثمان أحد الشهداء الفلسطنييين، في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، عبر دعس مركبة عسكرية جثمان أحد الشهداء في المدينة، مضيفة في بيان، إن الممارسات تعبر عن انحطاط أخلاقي غير مسبوق، وعقلية فاشية استعمارية عنصرية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه أركان يمين الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف، الذين يتعاملون مع جميع الفلسطينيين تحت شعار: «نازيين» و«حيوانات بشرية» تارة وأخرى كمتهمين يجب قتلهم.