«الفصائل فاجأتهما».. هروب جندي إسرائيلي أثناء مقابلة تلفزيونية على ركام غزة
كتب:
فادية إيهاب
02:43 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
هروب جندي إسرائيلي
في الوقت الذي يظهر أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة صحفية على أنقاض غزة يتحدث عن سيطرتهم على الوضع في القطاع، تبدأ الاشتباكات من جانب الفصائل الفلسطينية؛ ليفر هاربا رفقة الصحفي الذي يجري معه الحوار، الأمر الذي أثار السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الفيديو
وبحسب الفيديو الذي نشره موقع «روسيا اليوم» والحامل عنوان «ضابط إسرائيلي يهرع هاربا لحظة وقوع اشتباكات في غزة»، ظهر الجندي المنتمي لـ جيش الاحتلال وهو جالسا أمام صحفي ويتحدث عن الوضع بتفاخر كبير حتى وقعت اشتباكات عنيفة جعلته يفر من مكانه.
صحفي #إسرائيلي كان عاوز يخلق صورة انتصار عن طريق عمل #مقابلة مع جندي #إسرائيلي داخل #غزة— Mohamad Al-Waziri (@Wa_Zi_Ri1) January 7, 2024
والنتيجة كانت هروب الصحفي والجندي بعد ما سمعوا أصوات نيران #المقاومة الفلسطينية pic.twitter.com/hjH6jMtkJ8