«الفصائل فاجأتهما».. هروب جندي إسرائيلي أثناء مقابلة تلفزيونية على ركام غزة

في الوقت الذي يظهر أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة صحفية على أنقاض غزة يتحدث عن سيطرتهم على الوضع في القطاع، تبدأ الاشتباكات من جانب الفصائل الفلسطينية؛ ليفر هاربا رفقة الصحفي الذي يجري معه الحوار، الأمر الذي أثار السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الفيديو

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع «روسيا اليوم» والحامل عنوان «ضابط إسرائيلي يهرع هاربا لحظة وقوع اشتباكات في غزة»، ظهر الجندي المنتمي لـ جيش الاحتلال وهو جالسا أمام صحفي ويتحدث عن الوضع بتفاخر كبير حتى وقعت اشتباكات عنيفة جعلته يفر من مكانه.