بعد «Killers Of The Flower Moon».. مارتن سكورسيزي يستعد لفيلم جديد

كشف المخرج مارتن سكورسيزي إنَّه انتهى من كتابة سيناريو فيلمه الجديد، والذي يعتبر عن تعاليم السيد المسيح، والذي من المقرر أن يتمّ تصويره في وقت لاحق هذا العام على أن تكون مدة الفيلم 80 دقيقة فقط، وذلك وفقًا تصريحات لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

وقال مارتن سكورسيزي إنَّ أحداث الفيلم ستدور في وقتنا الحالي، متابعًا: «سيركز الفيلم على تعاليم المسيح الأساسية بطريقة تستكشف المبادئ».

شارك سكورسيزي في كتابة المشروع الجديد مع الناقد والمخرج كينت جونز، وهو مستوحى من كتاب شوساكو إندو بعنوان «A Life of Jesus»، وهو أيضًا الكاتب صاحب رواية «Silence»، التي قدمها «سكورسيزي» في مسلسل من 10 حلقات عام 2016، مع بطولة الممثلين أندرو جارفيلد وآدم درايفر وليام نيسون.

تفاصيل فيلم «Killers Of The Flower Moon»

ويستعد المخرج البالغ من العمر 81 عامًا لمشروع الفيلم الجديد بعد أشهر من طرح أحدث أفلامه «Killers Of The Flower Moon» من بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو بالإضافة إلى ليلي جلادستون، ويستند الفيلم إلى كتاب بنفس العنوان يتناول واقعة حقيقة في العشرينات من القرن الماضي، حول مجموعة من جرائم القتل الغامضة تقع لأهالي قبيلة من السكان الأصليين في وكالة أوكلاهوما بعد اكتشاف النفط على أرضهم.

وحصد الفيلم إشادات نقدية ومجموعة كبيرة من الجوائز ومن المتوقع أنَّ يترشح لأكثر من جائزة في سباق الأوسكار 2024، وحقق الفيلم الذي بلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ما يقرب من 156 مليون دولار في دور العرض السينمائي.