آخر أعمال مارتن سكورسيزي.. الرجل الأيرلندي ووثائقي عن بوب ديلان

على الرغم من إتمام المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، عامه الـ 78 أمس، إلا أنه يثبت أن العمر ليس إلا مجرد رقم، فأعماله التي صدرت العام الماضي تؤكد أن إبداعه لا ينضب، كما أنه يعمل حاليا لإنتاج عددا من المشروعات ليكمل مسيرته المميزة في عالم صناعة الأفلام.

كان عام 2019، شديد التميز على صناعة السينما، مع وجود فيلمين من إخراج مارتن سكورسيزي، وتم عرضهما على منصة نتفلكس.

الفيلم الأول لـ "سكورسيزي" عام 2019 هو الوثائقي Rolling Thunder Revue إنتاج شبكة نتفلكس، والفيلم رصد الجولة الموسيقية التي قام بها "دبوب" عامي 1975 و1976.

وخلال مدة الفيلم ساعتين و22 دقيقة تحدث فيه بوب ديلان ومجموعة من صناع الموسيقي، مع عرض لقطات نادرة من جولته "Rolling Thunder". وحاصل على تقييم 7.6 على موقع الأفلام IMDB.

والمغني والشاعر بوب ديلان، حصل على عدد كبير من الجوائز والتكريمات، بسبب كلماته وأغانيه المؤثرة، منها جائزة نوبل في الأدب، بالإضافة لفوزه بالأوسكار عن أغنية "Things Have Changed"، والتي غناها لفيلم "Wonder boy"،عام 2001. وحصل على الجولدن جلوب عن نفس الأغنية، وترشح للجرامي 9 مرات وفاز بها مرة.

أما الفيلم الثاني لمارتن سكورسيزي عام 2019، هو الرجل الأيرلندي، والذي ضم مجموعة من كبار نجوم هوليود، وهم روبرت دي نيرو، آل باتشينو وجوي بيشي.

آلباتشينو قام بأداء دور جيمي هوفا، زعيم اتحاد العمال، الذي قتل من فرانك شيران والذي أدى دوره روبرت دينيرو.

وأقنع مارتن سكورسيزي الممثل جوي بيشي للعودة من الاعتزال من خلال الفيلم ليقدم واحد من أبرز أدواره بعدما جسد شخصيى رجل العصابات راسل بافلينو.

كتب الفيلم ستيفين زيليان، وهو مأخوذ عن كتاب "سمعت إنك تطلي المنازل"، لـ تشارلز براندت، ومدته 3 ساعات و29 دقيقة، وتكلف إنتاجه 159 مليون دولار.. وعرض على منصة نتلفكس.

ترشح الرجل الأيرلندي لـ 10 جوائز أوسكار، 5 جوائز جولدن جلوب، و10 جوائز بافتا، وغيرها المئات من الترشيحات.

وبعد ما قدمه سكورسيزي من أعمال العام الماضي، يصور حاليا فيلم وثائقي عن السيرة الذاتية للمغني وكاتب الأغاني ديفيد يوهانسن.

كما تم الإعلان عن إخراجه لأفلام Killers of the Flower Moon من بطولة ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وأيضا فيلم Roosevelt ومن المقرر أن يقوم ليوناردو دي كابريو بدور البطولة.. ومن تأليف سكوت بلوم.