المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي مشرفا على ورش «أطلس» في مهرجان «مراكش»

وافق المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، على أن يكون الراعي الرسمي للنسخة السادسة من ورش عمل أطلس، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، والتي جرى إطلاقها في عام 2018، وهي مبادرة لتعزيز ودعم ظهور جيل جديد من صانعي الأفلام المغاربة والعرب والأفارقة الذين يوفرون بيئة للتبادل بين المهنيين العالميين والمواهب الإقليمية، وسيشارك في عدة جلسات مع حضور فرق المشروعات.

وعبر سكورسيزي عن سعادته بالإشراف على ورش أطلس، قائلا في بيان صحفي: «يسعدني دائمًا أن أعود إلى مهرجان مراكش السينمائي الذي أحبه، عندما لا أتمكن من الحضور شخصيًا، كنت أتواجد هناك بروحي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف: «في هذه النسخة الخاصة جدًا من المهرجان، تم تكليفي بمهمة ثمينة التفاعل مع صانعي الأفلام الشباب والمساعدة في إرشادهم في طريقهم، إنني أتطلع إلى رؤية الأصدقاء القدامى وتكوين صداقات جديدة».

تفاصيل ورش «أطلس»

وعلى مدار 5 دورات نجحت ورش «أطلس» في دعم 111 مشروعا سينمائيا، شارك العديد منهم في مهرجانات دولية كبرى وفازوا أيضًا بجوائز، مما يعزز دور ورشة العمل كحاضنة لصناعة الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين تلك الأفلام «أم كل الأكاذيب» للمغربية أسماء المدير، والذي حصل على جائزة أفضل إخراج في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي، فيلم «كلاب الصيد » إخراج كمال الأزرق، والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم «نظرة ما».

وتتسع القائمة لتمشل فيلم «إن شاء الله ولد» للأردني أمجد الرشيد والذي عُرض في أسبوع النقاد؛ و«الصحارى» إخراج فوزي بن سعيدي الذي عرض في أسبوعين للمخرجين.

تقام الدورة السادسة من ورش عمل الأطلس في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، إلى جانب الدورة العشرين لمهرجان مراكش الدولي للسينما الذي يستمر من الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.