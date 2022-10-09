بعد الهجوم على مارتن سكورسيزي.. جييرمو ديل تورو: يفهم السينما ويجسدها

حالة من الجدل تعيشها هوليوود خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للمخرج مارتن سكورسيزي، في مقال بمجلة «The Critic»، الذي يدعي أن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، ليس موهوبًا كما يحاول العديد من السينمائيين إظهاره، وثارت المقالة الكثير من الغضب من مجتمع صناع الأفلام، وخرج عدد منهم للرد على تلك الانتقادات، من بينهم المخرج جييرمو ديل تورو.

وبدء المخرج جييرمو ديل تورو الدفاع عن مارتن سكورسيزي، قائلا في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «إذا عرض الله تقصير حياتي، لإطالة عمر سكورسيزي، فسأقبل الصفقة»، متابعا: «هذا الرجل يفهم السينما، يدافع عن السينما، يجسد السينما.. لقد حارب دائمًا من أجل فنه، لم يتم ترويضه أبدًا وله مكانة ثابتة في التاريخ»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

جييرمو ديل تورو يهاجم المقال: غير دقيق ومليئ بالمفاهيم الخاطئة

وهاجم «ديل تورو» الناقد شون إيجان صاحب المقال النقدي ضد «سكورسيزي»، ووصف المقال بـ«القذر في أحسن الأحوال»، مضيفا: «نادرًا ما أنشر أي شيء متناقض هنا، لكن كمية المفاهيم الخاطئة وعدم الدقة والصفات العدائية التي لا يدعمها أي منطق حقيقي هي عدوانية وقاسية، وذات نية سيئة، لقد حققت لهم تلك المقالة زيارات مرتفعة، ولكن بأي ثمن؟».

في النهاية ، كان نفور «ديل تورو» من المقال قويًا لدرجة أنه جعله يقلق بشأن مستقبل الثقافة الشعبية ككل، على حد تعبيره، «عندما أقرأ مقالات مثل هذه، تستهدف واحدة من أكثر القوى اعتدالًا وأكثرها حكمة، أشعر بهزات الانهيار الوشيك للثقافة».