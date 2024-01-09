«النقل» تكشف تفاصيل التعاون مع ليتوانيا في السكك الحديدية والطرق والمواني

كشف تقرير صادرعن وزارة النقل، تفاصيل لقاء وزير النقل مع سفير ليتوانيا لدى القاهرة أرتوراس جايليوناس، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

مواني الإسكندرية وبورسعيد

وفي بداية اللقاء، جرى استعراض عدد من المشروعات التي يمكن أن تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل، ومناقشة التعاون بين مواني كلايبيدا في ليتوانيا، ومواني الإسكندرية وبورسعيد في مصر، إذ أكد سفير ليتوانيا رغبة وزير النقل الليتواني في تعزيز التعاون البحري مع مصر، والتعاون مع ميناء كلايبيدا، في إطار دوره المحوري في تصدير الحبوب الأوكرانية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

أكد تقرير وزارة النقل، إمكانية التعاون في مجالات الطرق والسكك الحديدية، موضحاً أن هناك إمكانية لتبادل الخبرات حول الأساليب الفنية الجديدة في مجال تخطيط النقل وإجراء الأبحاث الميدانية المشتركة لتطوير سياسة النقل متعدد الوسائط في البلدين وتبادل المواصفات الفنية المعمول بها في البلدين للشاحنات والحافلات وأيضاً وضع آليات محددة للتدريب وتبادل الخبرات، وكذلك تبادل الخبـرات فـي مجـال النقـل البـري باستخدام تكنولوجيا المعلومـات والتطبيقـات الذكية.

أشار إلى أهمية التعاون واتخاذ ما يلزم مـن تسهيلات فـي حدود القوانين واللوائح المعمـول بها فـي البلدين لتحديـد مسـارات لتقليـل تكلفـة النقل البحري لتصـدير البضـائع للبلـدين بمـا يشمل مسار خط سككي ومواني بدول الجوار وصولاً للمواني المصرية.

ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال الطرق والكباري والنقل البري من حيث تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والكباري، السلامة على الطرق ووسائل تأمين المرور على الطرق، تطوير برامج إدارة الأصول ونظم صيانة الطرق والكباري، إنشاء الطرق بنظام الامتياز، برامج التدريب لدعم وبناء القدرات، طرق الصيانة الذكية (التدوير على البارد والساخن وبكامل العمق، ميكروسيرفيس ،..) ، الرصف الخرساني، تبادل الخبرات بشأن المواصفات والتشريعات والنظم والقوانين المطبقة في كلا البلدين، دراسات وسياسات التعامل مع الحمولات الزائدة وأثرها على الطرق، الخبرات التعاقدية (أنواع العقود المطبقة في مجال الطرق والكباري)، استراتيجيات مواجهة مخاطر الكوارث والظواهر الطبيعية على الطرق، تبادل الخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأبحاث المعملية لتحسين خواص الخلطات الأسفلتية باستخدام مواد مختلفة.

جرت أيضا مناقشة التعاون في إدارة نظـام النقـل الـعـام ويشمل ذلـك التعـاون وتبـادل الأفكار حول أنظمة النقل الجماعي مثل حافلات وقطارات المدينة الرابطة بين المدن، وكذلك مشاركة القطاع الخاص في عملية النقل الجماعي.