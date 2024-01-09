الخارجية الأمريكية: مناقشات مع الحلفاء في المنطقة حول مستقبل ما بعد حرب غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لديه أولويات مهمة في زيارته لدول منطقة الشرق الأوسط، مثل الجهود اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للشعب الفلسطيني.

أضاف خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب التركيز على مساعدة المؤسسات الإنسانية وغير الحكومية والأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».

وتابع «وربيرج»، بأنّ هناك أولوية أخرى هي السماع من المسؤولين الإسرائيليين الرؤية والخطط الإسرائيلية لإنهاء هذه الحرب وتجنب الضرر بشكل أكبر للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد: «ما زال بعض المواطنين الأمريكيين وآخرين في يد الفصائل الفلسطينية، ونعمل على إطلاق سرائح المحتجزين».

وواصل: «لا بد من الحوار مع الحلفاء في المنطقة حول مستقبل ما بعد الحرب في غزة، لمنع أي طرف من الأطراف في المنطقة مثل (حزب الله) وإيران من توسيع الصراع».