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عضو اتحاد الكرة يشيد بمعسكر تطوير المحكمات: «حماس الفتيات مبشر»

كتب:

خالد غنيم
10:12 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
معسكر المحكمات بالإسكندرية

معسكر المحكمات بالإسكندرية

حرص الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على متابعة معسكر تطوير وتقييم محكمات الكرة على مستوى الجمهورية والمقام بملاعب وقاعات المدينة الشبابية بأبي قير، تحت إشراف الكابتن سعيد عبد الغفار عضو لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن أحمد أبو العلا محاضر ومسئول التطوير.

يتطلعن للمستقبل

وقال «حسين» في تصريحات لـ«الوطن» إنه حرص على الحضور إلى المعسكر لتشجيع المحكمات وتحفيزهن، موضحًا: «أعجبني حماسهن وتطلعن للمستقبل فهن يحلمن بالعالمية والتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية والبطولات العالمية، واللجنة المسئولة تبذل مجهودا كبيراً لتطوير أداء المحكمات».

جدير بالذكر أن المعسكر تحت إشراف الكابتن رمضان عثمان، والكابتن رأفت الضوى، والكابتن حسين أنور، والكابتن طاهر فرج والكابتن أحمد عصمت مسئولي لجنة حكام الإسكندرية، وبرعاية منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

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