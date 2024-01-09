ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات ومكاسب سوقية 19 مليار جنيه

شهدت تعاملات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-1-2024، ارتفاعا جماعيا في ختام التعاملات، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 25589.99 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 19 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.83% عند مستوى 5811.87 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.83% عند مستوى 8319.28 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 3.9 مليار جنيه عبر التداول على 1.4 مليار سهم، وتنفيذ 131 ألفا و843 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 19 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.770 تريليون جنيه.

البورصة ترتفع 2.97% منذ بداية العام

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة بلغت 2.97% منذ بداية العام الجديد 2024.