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43 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في شهر ديسمبر 2023

كتب:

وليد عبد السلام
12:05 م | الإثنين 01 يناير 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا، خلال شهر ديسمبر 2023، وسط مكاسب سوقية 43 مليار جنيه حققتها البورصة بآخر شهر بالعام الماضي، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة  «إيجي إكس 30» بنسبة 0.64% عند مستوى 24894.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI» في ديسمبر بنسبة 3.76% عند مستوى 5473.42 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 100» يرتفع 3.07%

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100»، خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 3.07% عند مستوى 7880.35 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 909.4 مليار جنيه مقارنة مع 927.5 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2023، فيما بلغت أحجام التداول 30.07 مليار سهم، من خلال تنفيذ 2.671 صفقة، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

43 مليار جنيه مكاسب سوقية

وحقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية في ديسمبر عند مستوى 1.719 تريليون جنيه مقابل 1.676 تريليون جنيه في ختام نوفمبر السابق له، ليرتفع بنسبة 2.6% بما يعادل 43 مليار جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

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